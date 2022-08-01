«Ищут пожарные, ищет милиция»: Гаспарян высмеял кабмин ФРГ за «потерю» турбины
Гаспарян процитировал Маршака в ответ на заявление кабмина ФРГ о турбине Siemens
Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de
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Политолог с иронией отреагировал на заявление немецкого правительства о местонахождении силового агрегата для «Северного потока».
Политолог Армен Гаспарян высмеял правительство Германии, которое заявило, что не знает, где находится турбина Siemens для «Северного потока».
«Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы… Ищут давно, но не могут найти», — процитировал политолог в своем Telegram-канале строки из «Рассказа о неизвестном герое» Самуила Маршака.
Политолог Армен Гаспарян высмеял кабмин ФРГ за «потерю» турбины.
До этого заместитель представителя кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер в ходе брифинга признался, что ему неизвестно местонахождение турбины Siemens для газопровода «Северный поток».
В «Газпроме» на днях заявили, что не могут включить «Северный поток — 1» на полную мощность, так как турбины Siemens не соответствуют правилам эксплуатации. Замглавы корпорации Виталий Маркелов подчеркнул, что в России ждут прибытия специалистов немецкой компании для выполнения совместных работ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 27 июля объемы поставок газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от мощности газопровода и теперь составляют 33 миллиона кубометров в сутки.
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