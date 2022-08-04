Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

До 400 украинских военных ликвидировано ударом в районе Константиновки в ДНР

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 103

Высокоточным оружием был поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

До 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в результате удара высокоточным оружием по временному пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — заявил Конашенков.

Кроме того, за последние сутки ударом ВКС России были ликвидированы до 130 националистов и 13 единиц бронетехники, которые дислоцировались в районе Харькова.

ВСУ отступает в райне Соледара, Артемовска и Авдеевки в ДНР. На фоне активных наступательных действий объединенных сил РФ, ДНР и ЛНР занимаемые позиции оставили подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинской армии. Среди причин — утрата боеспособности в связи с большими потерями.

Тема:
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До 400 украинских военных ликвидировано ударом в районе Константиновки в ДНР

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