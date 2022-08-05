Одним попаданием: как артиллеристы работают по позициям ВСУ на Украине

Российские артиллеристы уничтожили несколько площадок для БПЛА ВСУ на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

В ходе выполнения очередной боевой задачи военные уничтожили несколько площадок для беспилотников ВСУ.

Артиллеристы Центрального военного округа, выполняющие задачи на Украине, уничтожили укрепрайон, колонну техники и несколько стартовых площадок для беспилотников ВСУ.

«По радиоперехвату за последние два-три дня противник понес потери в живой силе более 200 человек», — заметил один из военнослужащих.

После нанесения удара, экипажи самоходок «Акация» сменили позиции и снова открыли огонь, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.

Тема:
Специальная военная операция России
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