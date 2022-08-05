Российские военные уничтожили огнеметами опорный пункт ВСУ: видео от первого лица

Разведчики решили, что ликвидировать противника необходимо на месте, чтобы не дать ему шанса перегруппироваться.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Бойцы Западного военного округа незаметно подобрались к опорному пункту ВСУ и атаковали противника из ручных огнеметов «Шмель».

Позиции ВСУ находились на пути нашей бронетехники. Обнаружили их во время проведения дополнительной разведки, после чего было принято решение уничтожить опорный пункт.

Тема:
Специальная военная операция России
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