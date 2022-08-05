Российские военные уничтожили огнеметами опорный пункт ВСУ: видео от первого лица

Бойцы Западного военного округа незаметно подобрались к опорному пункту ВСУ и атаковали противника из ручных огнеметов «Шмель».

Позиции ВСУ находились на пути нашей бронетехники. Обнаружили их во время проведения дополнительной разведки, после чего было принято решение уничтожить опорный пункт.