Военкор «Известий» показал работу артиллерии на артемовском направлении

От артиллеристов требуется немного — занять выгодную огневую позицию и вести с нее пальбу по противнику, чтобы не дать ВСУ закрепиться в черте города. Отступая, украинские боевики оставили оружие и боеприпасы. Теперь артиллерия не смолкает ни на минуту, активно обстреливая неприятеля.

«Сейчас на этом направлении самая горячая пора. Вот этот рейд с подвозом боекомплекта уже четвертый за день. Артиллерия требует еще и еще снарядов, ведь сейчас пехоте как никогда нужна огневая поддержка», — сказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три бригады ВСУ утратили боеспособность из-за большого числа потерь среди личного состава. Командирами было принято решение покинуть занимаемые позиции.

До 400 военнослужащих ВСУ уничтожено в результате удара высокоточным оружием по временному пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады.