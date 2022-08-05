Военкор «Известий» показал работу артиллерии на артемовском направлении
Боемашины не смолкают ни на минуту, огонь по неприятелю ведется непрерывно. Сейчас пехоте как никогда нужна огневая поддержка.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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От артиллеристов требуется немного — занять выгодную огневую позицию и вести с нее пальбу по противнику, чтобы не дать ВСУ закрепиться в черте города. Отступая, украинские боевики оставили оружие и боеприпасы. Теперь артиллерия не смолкает ни на минуту, активно обстреливая неприятеля.
«Сейчас на этом направлении самая горячая пора. Вот этот рейд с подвозом боекомплекта уже четвертый за день. Артиллерия требует еще и еще снарядов, ведь сейчас пехоте как никогда нужна огневая поддержка», — сказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три бригады ВСУ утратили боеспособность из-за большого числа потерь среди личного состава. Командирами было принято решение покинуть занимаемые позиции.
До 400 военнослужащих ВСУ уничтожено в результате удара высокоточным оружием по временному пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады.
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