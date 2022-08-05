Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Военкор «Известий» показал работу артиллерии на артемовском направлении

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 39

Боемашины не смолкают ни на минуту, огонь по неприятелю ведется непрерывно. Сейчас пехоте как никогда нужна огневая поддержка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

От артиллеристов требуется немного — занять выгодную огневую позицию и вести с нее пальбу по противнику, чтобы не дать ВСУ закрепиться в черте города. Отступая, украинские боевики оставили оружие и боеприпасы. Теперь артиллерия не смолкает ни на минуту, активно обстреливая неприятеля.

«Сейчас на этом направлении самая горячая пора. Вот этот рейд с подвозом боекомплекта уже четвертый за день. Артиллерия требует еще и еще снарядов, ведь сейчас пехоте как никогда нужна огневая поддержка», — сказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три бригады ВСУ утратили боеспособность из-за большого числа потерь среди личного состава. Командирами было принято решение покинуть занимаемые позиции.

До 400 военнослужащих ВСУ уничтожено в результате удара высокоточным оружием по временному пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады.

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