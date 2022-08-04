Три бригады ВСУ утратили боеспособность и отступили в ДНР

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность из-за большого числа потерь среди личного состава. Командирами было принято решение покинуть занимаемые позиции. Об этом в ходе утреннего брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант добавил, что в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки объединенные силы ВС РФ, а также народных милиций Донецкой и Луганской народных республик ведут успешное наступление. Что и привело к отступлению вышеупомянутых подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ударом высокоточного оружия в райне донецкой Константиновки ликвидированы до 400 националистов.