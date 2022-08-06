Производитель Snickers извинился перед Китаем за Тайвань

Американский кондитерский гигант, производящий Snickers, в пятницу извинился перед Китаем за заявление в рекламе, что Тайвань — это страна.

Противоречие вскрылось сразу же после поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, отмечает Reuters.

Скандал разгорелся из-за рекламы, запушенной к выходу ограниченной партии шоколада в Южной Корее, Малайзии и на Тайване. Именно в рамках рекламной кампании и была допущена роковая ошибка.

Фрагмент рекламы с геополитической ошибкой начал вируситься в китайских социальных сетях, включая Weibo.

В связи с возникшим резонансом американская фирма опубликовала извинения перед властями Китая и заявила, что изменила формулировку своей рекламы.

Как ранее писал 5-tv.ru, интерес к Тайваню подхлестнул визит на остров американского спикера Нэнси Пелоси, которая проигнорировала многочисленные предупреждения КНР и требования не вмешиваться в чужую внутреннюю политику, в том числе и от властей США. МИД Китая подчеркнул, что провокации США приведут к жесткому ответу от Китая.