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Производитель Snickers извинился перед Китаем за Тайвань

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Скандалы вокруг Тайваня не утихают. Теперь крупный промах допустила одна из крупнейших мировых компаний.

Производитель Snickers извинился перед Китаем за Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic / ZUMAPRESS.com

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Американский кондитерский гигант, производящий Snickers, в пятницу извинился перед Китаем за заявление в рекламе, что Тайвань — это страна.

Противоречие вскрылось сразу же после поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, отмечает Reuters.

Скандал разгорелся из-за рекламы, запушенной к выходу ограниченной партии шоколада в Южной Корее, Малайзии и на Тайване. Именно в рамках рекламной кампании и была допущена роковая ошибка.

Фрагмент рекламы с геополитической ошибкой начал вируситься в китайских социальных сетях, включая Weibo.

В связи с возникшим резонансом американская фирма опубликовала извинения перед властями Китая и заявила, что изменила формулировку своей рекламы.

Как ранее писал 5-tv.ru, интерес к Тайваню подхлестнул визит на остров американского спикера Нэнси Пелоси, которая проигнорировала многочисленные предупреждения КНР и требования не вмешиваться в чужую внутреннюю политику, в том числе и от властей США. МИД Китая подчеркнул, что провокации США приведут к жесткому ответу от Китая.

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