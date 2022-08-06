Детей сожгли заживо: жуткие последствия удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области

Жертвами бесчинств стала семья из пятерых человек. Укрываясь от обстрелов, люди спрятались в подвале. Выбраться оттуда они уже не смогли.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Брилевка в Херсонской области погибло пятеро человек — трое детей и двое взрослых. Они, укрываясь от ударов боевиков, спрятались в подвале своего дома. Там их тела и нашли. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале, показывая последствия бесчинств боевиков.

«Самое страшное, что наводчиками выступали жители самой Брилевки, которые также пострадали от своего безумия. Сгорели дети заживо», — сказал Стремоусов.

На опубликованных кадрах видно, что от дома ничего не осталось: разрушенные стены, оплавившиеся кровати и тела погибших, которых доставали из-под завалов.

Атака на поселок Брилевка ВСУ произошла 29 июля. В результате пострадали мирные жители — из-за обстрела их завалило обломками своих же домов. Семья из пятерых человек погибла заживо. Трех местных жителей задержали по подозрению в содействии украинской армии и наводке удара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Запорожской области усилят систему ПВО из-за участившихся обстрелов ВСУ.