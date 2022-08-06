Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Госдуме заявили, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 60

Ровно 77 лет назад американцы сравняли с землей Хиросиму, и до сих пор не признают ответственность за гибель сотен тысяч людей.

В Госдуме заявили, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Pictures Agency

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Госдуме заявили о необходимости сделать 6 и 9 августа днями покаяния Соединенных Штатов Америки перед человечеством.

Речь идет о кошмаре в японских городах Хиросима и Нагасаки. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили на населенные пункты атомные бомбы, вмиг сравнявшие Хиросиму и Нагасаки с землей. В каждом из городов погибли сотни тысяч людей. Даже спустя многие годы после атаки люди из близлежащих городов медленно и мучительно умирали от излучения.

Однако США спустя 77 лет не признает своей вины в уничтожении мирных городов. Они считают, что таким образом была предотвращена агрессия со стороны Японии после событий в Перл-Харборе.

Кроме того, накануне годовщины трагедии власти Штатов снова заговорили о применении ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение эксперта, согласно которому США намереваются в ближайшем будущем повторить историю с Хиросимой.

+29° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 августа

Последние новости

13:17
ВСУ бросили стратегически важные высоты при отступлении к Артемовску
13:09
Детей сожгли заживо: жуткие последствия удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области
12:56
По-летнему празднично: рецепт быстрых мидий в домашних условиях
12:48
Путин провел переговоры с Кадыровым после встречи с Эрдоганом
12:37
В Госдуме заявили, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством
12:29
FP: Путинский «троянский конь» сбил с толку европейских лидеров

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Трамп увидел плохой знак в поездке Пелоси на Тайвань: «Что за чертовщина?»
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год