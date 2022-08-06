В Госдуме заявили, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством

В Госдуме заявили о необходимости сделать 6 и 9 августа днями покаяния Соединенных Штатов Америки перед человечеством.

Речь идет о кошмаре в японских городах Хиросима и Нагасаки. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили на населенные пункты атомные бомбы, вмиг сравнявшие Хиросиму и Нагасаки с землей. В каждом из городов погибли сотни тысяч людей. Даже спустя многие годы после атаки люди из близлежащих городов медленно и мучительно умирали от излучения.

Однако США спустя 77 лет не признает своей вины в уничтожении мирных городов. Они считают, что таким образом была предотвращена агрессия со стороны Японии после событий в Перл-Харборе.

Кроме того, накануне годовщины трагедии власти Штатов снова заговорили о применении ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение эксперта, согласно которому США намереваются в ближайшем будущем повторить историю с Хиросимой.