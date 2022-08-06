Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS под Харьковом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 442

Кроме того, продолжается активное наступление объединенных сил в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки.

Фото, видео: Twitter / DONBASS Z; Минобороны РФ

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Специальная военная операция России Украинский кризис

В результате контрбатарейной борьбы Вооруженные силы (ВС) России под Харьковом в районе населенного пункта Пятигорское ликвидировали украинский взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) и американские пусковые установки HIMARS. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Также подавлены пять взводов РСЗО „Град“, три взвода самоходных артиллерийских установок „Гвоздика“, артиллерийский взвод орудий „Гиацинт-Б“ и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Авдеевке, Соледаре, Северске, Серебрянке, Артемовске, Новгородском, Георгиевке и Великой Новослеке, Шнурках ДНР, Калиновке и Добром Николаевской области», — отметил Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки в Херсонской области благодаря ударам авиации Военно-космических сил (ВКС) РФ и огнем артиллерийских подразделений был поражен пункт временной дислокации ВСУ. Уничтожить удалось более 400 боевиков. Также в Запорожской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты восемь дронов. Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 15500 тысяч военной техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры жутких последствий удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области.

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