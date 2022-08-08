Зенитчики Тихоокеанского флота уничтожили 115 украинских дронов за время СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военнослужащие успешно сбивают летательные аппараты производства разных стран, включая турецкие Bayraktar.

В зоне спецоперации российские зенитчики Тихоокеанского флота уничтожили более ста воздушных целей. Если быть точным — 115 дронов ВСУ. Среди них турецкие Bayraktar и летательные аппараты производства других государств.

Как работают расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса», Минобороны показало на примере отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Основная задача расчетов — прикрытие подразделений от авиационной атаки. ЗРК «Оса» ведут разведку воздушной обстановки, определяют координаты целей и уничтожают их!

Тема:
Специальная военная операция России
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