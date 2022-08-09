В Минобороны показали, как САУ «Нона» уничтожили более 60 националистов
Минобороны РФ опубликовало видео с боевой работой САУ «Нона» по националистам
Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Экипажи самоходных артиллерийских установок били как по живой силе противника, так и по опорным пунктам ВСУ и бронетехнике. Перехватывать переговоры их экипажей — бессмысленно.
Сразу несколько опорных пунктов ВСУ, бронетехнику и живую силу противника уничтожили экипажи самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона». Кадры работы боевых машин опубликовало Минобороны. Определить цели помогли беспилотники «Орлан-10».
«Отрабатывали по лесопосадке. Более 60 человек было уничтожено. Всегда нужна быстрота, тренировки экипажей, тренировки личного состава всего», — сообщил командир взвода с позывным «Кама».
Командование Центрального военного округа высоко оценивает действия экипажей этой бригады. Она укомплектована жителями Республики Тыва, которые ведут радиопереговоры на родном языке. А это существенно снижает эффективность радиоперехватов, отметили в Минобороны.
- 8 авг
- Путину рассказали историю появления шоколадок «Алешка» после спецоперации
- 8 авг
- Дезертирство наемников и массовые потери: ВСК РФ фактически уничтожили «Кракен»
- 8 авг
- «Ненастоящие солдаты»: Пентагон применил на Украине новый план найма боевиков
- 8 авг
- Жители освобожденного Травневого о зверствах ВСУ: «Издевались, делали концлагерь»
- 8 авг
- В Минобороны показали кадры уничтожения украинских дронов расчетами ЗРК «Оса»
- 8 авг
- Три человека погибли при обстреле ВСУ по Петровскому району Донецка
- 7 авг
- Украинские боевики снова обстреляли Запорожскую АЭС ради одной цели
- 7 авг
- Более сотни националистов уничтожены на территории ТЭЦ-3 в Харькове
- 7 авг
- Минобороны РФ показало видео с захваченными «Джавелинами»
- 7 авг
- Су-25 ВСУ уничтожен в ходе воздушного боя под Кировоградом
Читайте также
82%
-0.05 61.16
-0.20
Нашли ошибку?