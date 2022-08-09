В Минобороны показали, как САУ «Нона» уничтожили более 60 националистов

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Минобороны РФ опубликовало видео с боевой работой САУ «Нона» по националистам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Экипажи самоходных артиллерийских установок били как по живой силе противника, так и по опорным пунктам ВСУ и бронетехнике. Перехватывать переговоры их экипажей — бессмысленно.

Сразу несколько опорных пунктов ВСУ, бронетехнику и живую силу противника уничтожили экипажи самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона». Кадры работы боевых машин опубликовало Минобороны. Определить цели помогли беспилотники «Орлан-10».

«Отрабатывали по лесопосадке. Более 60 человек было уничтожено. Всегда нужна быстрота, тренировки экипажей, тренировки личного состава всего», — сообщил командир взвода с позывным «Кама».

Командование Центрального военного округа высоко оценивает действия экипажей этой бригады. Она укомплектована жителями Республики Тыва, которые ведут радиопереговоры на родном языке. А это существенно снижает эффективность радиоперехватов, отметили в Минобороны.

Тема:
Специальная военная операция России
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