Силы ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре
Завод Knauf в Соледаре перешел под контроль Донбасса
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бои перекинулись на прилегающие к предприятию улицы города.
Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) полностью контролируют территорию завода Knauf в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Подразделения 6-го Казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода Knauf на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — написал он в Telegram-канале.
В этот же день сообщалось, что подразделения ДНР и ЛНР при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои против украинских сил в Соледаре. По словам бойцов, противник минирует подступы к городу противопехотными минами «Лепесток», ведет контрбатарейный огонь и пытается нейтрализовать беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении более 300 снарядов для HIMARS, а также большого количества боеприпасов к американским гаубицам М777 ударом высокоточного оружия с моря.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне специальной военной операции по защите Донбасса украинские спецслужбы активизировали деятельность по склонению россиян к совершению терактов.
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