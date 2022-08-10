Военнослужащие 2-го армейского корпуса ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре

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Теперь союзным войскам предстоит двигаться на север, где расположены соляные шахты. Штольни представляют собой целый подземный город, сопоставимый с катакомбами «Азовстали».

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Военнослужащие 2-го армейского корпуса ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в южной части Соледара. Теперь союзным войскам предстоит продвинуться на север, к зданию горсовета, за которым находится район соляных шахт, давших название городу.

Это не только исторический, но и стратегически важный объект. Штольни Соледара представляют собой целый подземный город, который уходит на 300 метров вглубь.

Он сопоставим с катакомбами «Азовстали». Там может разместиться командный пункт или оружейный склад, практически недоступный для ударов даже тяжелым вооружением.

Тема:
Специальная военная операция России
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