Началась судебная битва за наследство Градского в миллиард рублей: что оставил мэтр?

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Похищенные из особняка Александра Градского 100 миллионов рублей испарились

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Умер Александр Градский Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

Тяжбам за имущество покойного мэтра предшествовало дерзкое преступление. Его молодую вдову ограбили на 100 миллионов рублей. Подозреваемый вину признал, но деньги словно испарились.

Битва за миллионы рублей и элитную недвижимость разгорается с новой силой. Родственники Александра Градского делят наследство и наследие певца. Ведь творчество Градского и после его смерти может приносить деньги.

В спор включаются все новые и новые претенденты. К ним, кроме молодой жены и детей от прежнего брака, добавилась еще двоюродная сестра Градского. Корреспондент «Известий» Мария Кравцова расскажет о том, что большие деньги все-таки любят тишину.

Будто испарились 100 миллионов рублей, похищенные в начале года из особняка Александра Градского. Обвиняемого в ограблении суд оставил под арестом еще на полгода. Свою причастность к преступлению уроженец ближнего зарубежья признал, но судьба денег остается неизвестной.

«Зачем эти деньги лежат наличными под кроватью, или где они там лежали, я не знаю. Почему не в банке? Что за глупость такая? Тут надо разбираться с ее прислугой или с какими-то ближайшими друзьями, которые могли знать, что эти деньги есть. Кто-то навел», — уверен продюсер Александр Толмацкий.

100 миллионов — капля в море наследства Градского, за которое сейчас и разгорается битва между родственниками. Еще в него входят: квартира в элитном жилом комплексе; два загородных дома площадью больше одной тысячи квадратных метров каждый; коммерческая недвижимость в центре Москвы; девять земельных участков — от трех до 27 соток; частный автопарк люксовых автомобилей; и около 300 миллионов рублей на банковских счетах.

Эксперты оценивают активы Градского чуть ли не в миллиард рублей. Еще за ним числятся две сотни песен, 20 альбомов и театральные постановки.

На все это претендуют уже шесть человек: 37-летняя вдова композитора Марина Коташенко, у которой от Градского двое несовершеннолетних сыновей, будет делить наследство со взрослыми детьми певца от третьего брака — Даниилом и Марией.

«Общее впечатление осталось такое, что дети от прошлого брака его ревнуют к его молодой жене. Потому что они по возрасту старшее ее», — поделился мнением певец Анатолий Алешин.

«Седина в бороду, бес в ребро. Он ехал на машине, увидел ножки ее — он же такой, неординарный человек — и она ему понравилась», — высказалась жестче знакомая мэтра Наталья Генералова-Цветкова.

Завещания не было, договориться без суда не получилось. Камнем преткновения стало творческое наследие композитора. Вдова артиста не захотела отдавать авторские права старшим детям Градского.

«Он много написал рок-опер, сюит всевозможных. Если примерно так прикинуть, то в год вместе со стриминговыми сервисами будут доходить гонорары до 2,5 миллиона рублей», — оценил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

При умелом продвижении стоимость этих вечных ценностей может вырасти в разы. В спор вступила и третья жена композитора Ольга. Она претендует на раздел совместно нажитого имущества.

«Несмотря на то, что она развелась с ним в 2001 году, в наследственном имуществе может находиться ее супружеская доля. Суд может признать за ней право собственности на часть наследуемого имущества именно как на ее супружескую долю. Такие случаи в судебной практике очень часто бывают», — отметила юрист Оксана Филачева.

Судебный процесс по наследству только начался. Юристы прогнозируют жаркие разбирательства, но наследники процесс не комментируют. Как сообщают информационные агенства, адвокат запретил. Все-таки большие деньги любят тишину.

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