Обстрел пивзавода в Донецке со стороны ВСУ привел к утечке аммиака

Срочные новости пришли из Донецка. Там украинские войска обстреляли пивоваренный завод.

После попадания снарядов вспыхнул сильный пожар, произошла утечка аммиака. По предварительным данным, в зоне химического поражения находится область диаметром два километра.

Жителям Калининского района советуют не выходить на улицы и закрыть окна, чтобы избежать попадания токсичного вещества. Дышать нужно через ватно-марлевые повязки.

Экстренные службы уже занимаются ликвидацией утечки.