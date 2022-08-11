Обстрел пивзавода в Донецке со стороны ВСУ привел к утечке аммиака

Эфирная новость 54

Жителям столицы ДНР рекомендуют не выходить на улицы и закрыть окна, чтобы не дышать токсичным веществом.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Срочные новости пришли из Донецка. Там украинские войска обстреляли пивоваренный завод.

После попадания снарядов вспыхнул сильный пожар, произошла утечка аммиака. По предварительным данным, в зоне химического поражения находится область диаметром два километра.

Жителям Калининского района советуют не выходить на улицы и закрыть окна, чтобы избежать попадания токсичного вещества. Дышать нужно через ватно-марлевые повязки.

Экстренные службы уже занимаются ликвидацией утечки.

Тема:
Специальная военная операция России
10 авг
Продюсер Гинсбург назвал молчание Лорак причиной отмены ее выступлений в России
10 авг
«Чтоб противник голову не высовывал»: бойцы ДНР рассказали о взятии поселка Пески
10 авг
Бросок «Аллигаторов»: Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ
10 авг
Кириенко: НАТО будет воевать против России «до последнего украинца»
10 авг
Минобороны России заявило об уничтожении немецкой ЗСУ Gepard в Новопавловке
10 авг
Не нужно помогать террористам! Хакеры Killnet взломали сайт разработчика HIMARS
10 авг
В Горловке сообщили о боях в соседнем поселке Зайцево
10 авг
Адвокат заявил, что в отношении Овсянниковой возбуждено уголовное дело
10 авг
Саперы в зоне СВО рассказали о минах-ловушках и дилетантах из ВСУ
10 авг
Удар «Градов» по укрепленным огневым позициям ВСУ показали на видео
+17° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
60.45
0.07 61.70
0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

Последние новости

0:59
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз для россиян
0:43
Дмитрий Песков: многие страны переходят границы разумного в отрицании РФ
0:26
Наташа Королева пропала после отъезда в США и не выходит на связь
0:09
Обстрел пивзавода в Донецке со стороны ВСУ привел к утечке аммиака
23:55
Эпидемиолог Чикина предупредила о стафилококке на поверхности смартфона
23:41
Началась судебная битва за наследство Градского в миллиард рублей: что оставил мэтр?

Сейчас читают

Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству
Болгарию накрыло выбором газа
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
Глава МВД Германии пожалела о фотографии с Кличко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год