Европа могла бы признать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области новыми территориями России, но при определенном условии. Сначала разрешение на это должны дать в Вашингтоне, об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — заявил он в интервью РИА Новости.

Дипломат также заметил, что Франция страдает раздвоением сознания. Об этом, в частности, говорят итоги референдума на Коморских островах. В 2009 году жители острова Майотта голосовали за его присоединение к Республике, и более 95% избирателей отдали голоса в пользу этой инициативы. В итоге в 2011-м территория стала частью страны, хотя были разные резолюции по вопросу деколонизации Майотты, и у Генассамблеи ООН — тоже.

«Поэтому тут у французских властей явное раздвоение сознания. Майотта после референдума может войти в состав Франции, а эти четыре региона — не могут. В чем принципиальная разница, я не вижу», — сказал Мешков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна никогда не признает итоги референдума о присоединении новых территорий к России. Несмотря на то, что в пользу этого проголосовало абсолютное большинство избирателей. Причем в ДНР решение поддержали свыше 99% жителей, а в ЛНР — более 98%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции жандармы стреляют по школьникам за «прорезавшийся голос».