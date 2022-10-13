При каком условии ЕС признает новые территории России?
В этом вопросе, как и в других, Евросоюз не самодостаточен. Команду должны дать свыше.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО
Европа могла бы признать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области новыми территориями России, но при определенном условии. Сначала разрешение на это должны дать в Вашингтоне, об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
«Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — заявил он в интервью РИА Новости.
Дипломат также заметил, что Франция страдает раздвоением сознания. Об этом, в частности, говорят итоги референдума на Коморских островах. В 2009 году жители острова Майотта голосовали за его присоединение к Республике, и более 95% избирателей отдали голоса в пользу этой инициативы. В итоге в 2011-м территория стала частью страны, хотя были разные резолюции по вопросу деколонизации Майотты, и у Генассамблеи ООН — тоже.
«Поэтому тут у французских властей явное раздвоение сознания. Майотта после референдума может войти в состав Франции, а эти четыре региона — не могут. В чем принципиальная разница, я не вижу», — сказал Мешков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна никогда не признает итоги референдума о присоединении новых территорий к России. Несмотря на то, что в пользу этого проголосовало абсолютное большинство избирателей. Причем в ДНР решение поддержали свыше 99% жителей, а в ЛНР — более 98%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции жандармы стреляют по школьникам за «прорезавшийся голос».
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