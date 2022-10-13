Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти мобилизованных в ходе СВО
Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и психологическая.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Пятеро мобилизированных жителей Челябинской области погибли в ходе СВО. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба губернатора и правительства области. Известно, что власти окажут необходимую помощь их семьям.
«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — приводит издание сообщение пресс-службы.
Также заместитель главы Коркинского района Мария Сейидова заявила, что все ранее принятые меры поддержки мобилизированных действуют для этих семей. В том числе им будет оказана вся необходимая помощь, включая психологическую. Дата похорон погибших пока не определена.
«Будет оказана вся необходимая помощь родителям», — сказала она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области уменьшились обстрелы со стороны ВСУ.
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