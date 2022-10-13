Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти мобилизованных в ходе СВО

Пятеро мобилизированных жителей Челябинской области погибли в ходе СВО. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба губернатора и правительства области. Известно, что власти окажут необходимую помощь их семьям.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — приводит издание сообщение пресс-службы.

Также заместитель главы Коркинского района Мария Сейидова заявила, что все ранее принятые меры поддержки мобилизированных действуют для этих семей. В том числе им будет оказана вся необходимая помощь, включая психологическую. Дата похорон погибших пока не определена.

«Будет оказана вся необходимая помощь родителям», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области уменьшились обстрелы со стороны ВСУ.