До связи! Илон Маск намерен отключить интернет на Украине «за неуплату»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 603

CNN: SpaceX сообщила Пентагону о невозможности платить за работу Starlink на Украине

До связи! Илон Маск намерен отключить интернет на Украине «за неуплату»

Фото: Zuma\TASS / TASS; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Несмотря на это, до конца года военному ведомству США необходимо перечислить компаниям миллионы долларов.

Компания SpaceX сообщила Пентагону, что больше не станет платить за услуги спутниковой связи на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на документы, поступившие в его распоряжение. В публикации указано, что до нынешнего времени в пользование украинской стороне передано около 20 тысяч спутников Starlink.

По данным телеканала, еще в прошлом месяце глава Tesla и SpaceX Илон Маск отправил в Пентагон письмо, где сообщил о невозможности компаний «продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». В нем присутствовало требование к ведомству заняться финансированием услуг Starlink в интересах Вашингтона и украинской армии.

При этом до конца 2022 года Пентагону нужно отправить компании свыше 120 миллионов долларов, а в ближайший год эта сумма составит 400 миллионов.

Стоит отметить, что ранее в работе Starlink в месте проведения специальной военной операции уже были сбои, которые вызвали невообразимую панику у украинских боевиков. В том числе Маск сильно разозлил киевский режим, когда отказался от решения проблем Украины с интернетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ГД РФ предложили «погасить» спутники НАТО.

Тема:
Специальная военная операция России
14 окт
Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева
14 окт
Задержанный в Херсонской области пособник ВСУ раскаялся и зауважал русскую армию
14 окт
В ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска
14 окт
Забудьте про Starlink: Илон Маск последовал совету обматерившего его экс-посла Украины
14 окт
Компания Danone окончательно уходит из России
14 окт
Глава МИД Украины объяснил, чем завершится конфликт с Россией
14 окт
Под надежной охраной: что происходит в самом сердце Запорожской АЭС
14 окт
За слова не отвечал: ЕС возмутила позиция Борреля насчет угроз России
14 окт
Европу ждет кошмарное будущее из-за потакания интересам США
14 окт
Мария Погребняк поддержала певицу Славу, критикующую сбежавших из РФ артистов
+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика