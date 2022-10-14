До связи! Илон Маск намерен отключить интернет на Украине «за неуплату»

Несмотря на это, до конца года военному ведомству США необходимо перечислить компаниям миллионы долларов.

Компания SpaceX сообщила Пентагону, что больше не станет платить за услуги спутниковой связи на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на документы, поступившие в его распоряжение. В публикации указано, что до нынешнего времени в пользование украинской стороне передано около 20 тысяч спутников Starlink.

По данным телеканала, еще в прошлом месяце глава Tesla и SpaceX Илон Маск отправил в Пентагон письмо, где сообщил о невозможности компаний «продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». В нем присутствовало требование к ведомству заняться финансированием услуг Starlink в интересах Вашингтона и украинской армии.

При этом до конца 2022 года Пентагону нужно отправить компании свыше 120 миллионов долларов, а в ближайший год эта сумма составит 400 миллионов.

Стоит отметить, что ранее в работе Starlink в месте проведения специальной военной операции уже были сбои, которые вызвали невообразимую панику у украинских боевиков. В том числе Маск сильно разозлил киевский режим, когда отказался от решения проблем Украины с интернетом.

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