«Воспитательная беседа»: почему Маск передумал отключать Starlink на Украине
Илон Маск пообещал дальше финансировать работу системы Starlink на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gabsch via www.imago-i; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru
В числе возможных причин военный эксперт Никулин называет всестороннее давление на бизнесмена.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск попытался отказаться от финансирования Starlink на Украине. Он предложил Пентагону самостоятельно оплачивать работу спутниковой сети в Незалежной. Однако, не дождавшись ответа от военного министерства США, бизнесмен вдруг передумал.
Одной из причин непостоянности в действиях миллиардера военный эксперт Игорь Никулин видит политическое давление. Об этом он заявил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru
«Так как основной бизнес у Илона Маска находится в США, конечно, он человек уязвимый с этой точки зрения. Видимо, в Белом доме с ним провели „воспитательную беседу“ и на него было оказано давление. Вряд ли это как-то связано с особой любовью Маска к Украине», — считает эксперт.
Значение системы Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложно переоценить. Возможное отключение от сети ослепит украинских боевиков во всех смыслах и сделает их еще слабее.
«Starlink имеет, конечно, значение, определенное для координации действий. Для определения „свой-чужой“, и в общем-то именно с использованием этой системы были связаны некоторые успехи локальные, которых ВСУ добились в Харьковской области, в районе Красного Лимана. Отключение бы сделало их „слепыми котятами“, потому что любой командир роты, взвода видит на своем планшете, где свои, чужие, то есть, может координировать цели, то есть, это для них важный элемент», — поясняет Игорь Никулин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запад безуспешно нападает на РФ на дипломатическом фронте.
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