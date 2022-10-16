В администрации Запорожской области заявили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС
Сообщается о больших скоплениях боевиков и быстроходных катеров на Каховском водохранилище.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Украинские войска изменили план по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выбрав западную часть Каховского водохранилища в качестве места форсирования Днепра. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — цитирует Рогова РИА Новости.
Он уточнил, что украинские формирования сосредоточили силы для удара в районе сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской области. По словам Рогова, в этих населенных пунктах замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков.
С 5 октября, согласно указу президента РФ Владимира Путина, ЗАЭС перешла в собственность России, правительству поручено создать федеральное унитарное предприятие «Запорожская АЭС».
Сейчас ЗАЭС находится под усиленной охраной российских военных и Росгвардии. Несмотря на приостановку энергоблоков, станция не перестает работать. Сотрудники совместно с наблюдателями из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) трудятся над восстановлением и запуском энергоблоков. Для этого требуется постоянное снабжение электроэнергией, а учитывая постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинцы зимой могут остаться без электричества и тепла.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что мешает немедленному запуску Запорожской АЭС.
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