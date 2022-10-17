Оползни и наводнения: штормы обрушились на Тайвань, Филиппины и Мексику

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Особенно нелегко приходится жителям прибрежных районов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / City of Naples government; 5-tv.ru

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Тропический шторм «Несат» ударил по Тайваню и Филиппинам. Шокирующие кадры публикуют местные жители в соцсетях.

Циклон вызвал оползни и наводнения во множестве городов. По улицам люди передвигаются по пояс в воде, а где-то автомобили оказались затоплены под самую крышу. Особенно нелегко приходится жителям прибрежных районов. Там наблюдаются огромные волны и шквалистый ветер с порывами до 33-х метров в секунду. В настоящий момент в регионе полностью остановлено судоходство.

А на другом конце света, в Мексике, проливные дожди превратили улицы в бурлящие реки. Причина– удар тропического шторма «Джулия». Больше всего досталось Акапулько, где потоками воды сносило машины и людей. Устоять на ногах в таких условиях практически невозможно, а количество пострадавших еще только предстоит подсчитать.

Но на этом мексиканские беды не заканчиваются. К региону стремительно приближается еще один ураган — «Карл». На побережье он принесет трехметровые волны и ветер с порывами до 85 километров в час.

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