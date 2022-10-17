По факту крушения Су-34 на жилой дом в Ейске возбуждено уголовное дело
В обстоятельствах произошедшего будут разбираться военные следователи.
Фото, видео: www.globallookpress.com / sledcom.ru; 5-tv.ru
Уголовное дело возбуждено главным военно-следственным управлением СК РФ по факту крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в краснодарском городе Ейск. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — добавила она.
Падение воздушного судна во время проведения учебно-тренировочного полета уже подтвердили в Минобороны РФ. По последним данным, погиб один человек, еще десять получили ранения. Информация уточняется.
В ближайшие гостиницу и детский лагерь эвакуированы не менее 350 жителей пострадавшего дома. На месте продолжают работаться экстренные службы.
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