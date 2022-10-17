Число погибших при крушении Су-34 в Ейске возросло до двух человек
Госпитализировано 15 пострадавших.
Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске возросло до двух человек. Об этом говорится в заявлении МЧС России.
Госпитализированы в местные больницы 15 пострадавших.
Парашют катапультированного пилота при крушении самолёта СУ-34 в Ейске.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, истребитель-бомбардировщик рухнул вечером на жилую многоэтажку во время выполнения учебно-тренировочного полета. Как заявили в Минобороны РФ, причиной трагедии стало возгорание в одном из двигателей, что подтверждает опубликованное ранее видео момента крушения. На кадрах видно, что двигатель начал искрить, после чего машина потеряла управление. Пилотам удалось катапультироваться. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться военные следователи ГВСУ СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
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