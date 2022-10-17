Власти Краснодарского края сообщили о трех погибших при ЧП в Ейске
На помощь пострадавшим из краевого ожогового центра направлена бригада специалистов, а также санавиация и машины скорой помощи.
Фото: © РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
Число погибших в Ейске увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале заместитель губернатора Краснодарского края по социальному блоку Анна Минькова.
«На этот момент по пострадавшим: десять человек, из них трое детей. Тяжелые — взрослых и один ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших», — пояснила Минькова.
Ранее она сообщила о направлении в Ейск из краевого ожогового центра бригада специалистов, а также санавиация и машины скорой помощи. Кроме того в городе развернуты 11 коек реанимации и 100 коек с кислородом. Постоянно дежурят бригады скорой помощи из нескольких специализированных больниц. На месте трагедии дежурят 20 бригад. Из Краснодара выдвинулись десять психологов.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на жилую девятиэтажку на Комсомольской улице в Ейске рухнул Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет. После падения истребителя-бомбардировщика загорелись несколько подъездов со второго по девятый этажи. Тушение пожара завершено. Спасатели обходят квартиры. В Минобороны РФ причиной ЧП назвали возгорание в одном из двигателей, что подтверждают записи с камеры видеонаблюдения.
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