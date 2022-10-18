Невидим и опасен: ВСУ оказались бессильны против российской «Герани»

В Киеве снова, не переставая, работала воздушная тревога. Там, кажется, уже только ленивый не снял, как по городу наносят удары дроны. Среди целей исключительно объекты инфраструктуры и офисы стратегически важных компаний, таких как «Укрэнерго». Украинская система ПВО к атаке оказалась явно не готова. Отряды теробороны и сотрудники полиции пытались сбивать летательные аппараты из автоматов и пистолетов. Получалось не очень. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Опасно. Точечно. Эффективно. Звук барражирующей «Герани» на Украине, храбрясь, сравнивают со звуком мопеда. Смешно ровно до тех пор, пока дрон не появится в поле зрения.

Киев, Николаев — ключевые точки на карте Украины. Российские беспилотники снова ударили по критической инфраструктуре. Это невзрачное здание — на самом деле мозговой центр всей энергосистемы Незалежной, «Укрэнерго» — здесь находится главный диспетчерский центр.

Дроны-камикадзе, если верить сообщениям украинских СМИ, достигли и железнодорожного узла. Причем даже местные власти подтверждают, что на движение пассажирских поездов это никак не повлияло.

Всего два дня назад на Украине фантазировали на тему уникального комплекса ПВО над всей страной — наподобие израильского «Железного купола».

«Дрон-купол уже частично, фрагментарно существует в Киеве. Вы должны быть уверены, что каждый день в каком-то месте появляется элемент антидронной защиты», — заявил советник городского главы Киева Юрий Зозуля.

Но наши военные на слово не поверили. И ПВО, в который раз, оказалось бессильно против «Герани-2». Даже древний способ — подсветка прожекторами — высветил только дыры в обороне. А ведь еще три недели назад киевские власти рапортовали о получении суперсовременных НАТОвских систем ПВО NASAMS.

Тут и там звучит команда на чистом русском языке: «Воздух!». Хотя в украинском есть слово «повитря». Подсознание не обманешь. Полицейские устроили настоящее шоу со стрельбой по движущейся цели из автоматов «Калашникова».

Украинские паблики растиражировали и новых киевских «героев». По легенде, житель столицы взял ружье, чтобы бороться с неуловимыми дронами. На поверку, герой под стать украинским властям: на прошлогоднем снимке, как оказалось, запечатлен обычный наркоман, устроивший перестрелку в киевском районе Святошино. В реальности боевики бьют по беспилотникам из всего, что стреляет, не задумываясь о последствиях.

Сейчас украинские СМИ получили команду разгонять фейк о том, что наша «Герань» разрушила жилой дом. Но это невозможно физически.

«Ударной мощи не хватит, чтобы уничтожить дом. Те кадры, которые показывает Украина, это, вероятнее всего, подрыв зенитной ракеты С-300. Украина в реальности использует старые зенитные ракеты», — уверен военный историк, директор музей войск ПВО Юрий Кнутов.

В реальности все удары достигли целей, военных и инфраструктурных. Мэр Киева Кличко сквозь зубы это признает.

«Было пять взрывов. Все взрывы, которые были, они происходили в центре города. Это все попадания», — сказал он.

Довольно компактный — размах крыльев всего 2,5 метра. Боевая часть — до 50 килограммов. Может двигаться на сверхмалой высоте, то есть для систем ПВО он невидим. Траектория ломаная, ее программируют заранее.

Сразу же после атаки дронов в Киеве показали фото собственного ноу-хау. Якобы здесь изображен украинский перспективный дрон, который должен полететь на тысячу километров. То есть, достать до Москвы. Боевая часть больше, чем у российской «Герани» — 75 килограммов против 50. Но все это в теории, а пока яркая боевая раскраска и болт, почему-то привинченный несимметрично.