Не скроешься: новый снаряд пушки «Спрут-СД» можно подорвать над траншеей

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Ростех представил снаряд для пушки «Спрут-СД» с дистанционным подрывом

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Теперь самоходка сможет гораздо эффективнее бороться с хорошо окопавшимся противником.

Российская противотанковая пушка «Спрут-СД» получила снаряд с дистанционным подрывом. Теперь самоходка сможет гораздо эффективнее бороться с хорошо окопавшимся противником.

Об умных снарядах рассказали в Ростехе. Им теперь, к примеру, не грозит перелет или недолет. Боеприпас удаленно можно подорвать в тот момент, когда он находится прямо над траншеей.

Противник оказывается открыт для поражающих факторов — в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.

Тема:
Специальная военная операция России
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