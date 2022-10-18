Не скроешься: новый снаряд пушки «Спрут-СД» можно подорвать над траншеей

Теперь самоходка сможет гораздо эффективнее бороться с хорошо окопавшимся противником.

Российская противотанковая пушка «Спрут-СД» получила снаряд с дистанционным подрывом. Теперь самоходка сможет гораздо эффективнее бороться с хорошо окопавшимся противником.

Об умных снарядах рассказали в Ростехе. Им теперь, к примеру, не грозит перелет или недолет. Боеприпас удаленно можно подорвать в тот момент, когда он находится прямо над траншеей.

Противник оказывается открыт для поражающих факторов — в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.



