Жителей нескольких районов Херсонской области переместят на левый берег Днепра
Решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Telegram / Владимир Сальдо
Жители ряда районов Херсонской области будут перемещены на левый берег Днепра. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — сообщил он в обращении, опубликованнов в его Telegram-канале.
По его словам, это было сделано в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанции выше по течению Днепра.
«Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — подчеркнул Сальдо.
Он отметил, что ключевой задачей является сохранение человеческих жизней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что желающим переехать в регионы России жителям Херсонской области будет оказана поддержка и выданы сертификаты на покупку недвижимости.
- 18 окт
- Не скроешься: новый снаряд пушки «Спрут-СД» можно подорвать над траншеей
- 18 окт
- Разведчики Росгвардии используют новейшие дроны для обнаружения позиций ВСУ
- 18 окт
- Суд над боевиком украинского нацбата «Айдар»* продолжится в ноябре
- 18 окт
- Минобороны РФ сообщило о пресечении трех попыток прорыва обороны со стороны ВСУ
- 18 окт
- Стали известны масштабы ущерба энергетической инфраструктуре Украины
- 18 окт
- Офис Зеленского: объект энергообеспечения Киева был поражен трижды
- 18 окт
- Даже не 30 серебренников: прибыль уехавших из РФ артистов упадет в десятки раз
- 18 окт
- Опубликовано видео с обучением мобилизованных ночной стрельбе из танков
- 18 окт
- Дуэль, огонь на себя! Снайперы морской пехоты ТОФ рассказали о своих тактиках
- 18 окт
- Расчеты «Тор» отбили атаку ВСУ и уничтожили ракету натовского образца — видео
Читайте также
82%
-0.06 60.53
-0.03
Нашли ошибку?