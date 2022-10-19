ВСУ начали наступление в Херсонской области

В атаке киевского режима задействованы до двух батальонов пехоты и танковый батальон.

Украинские военные перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, в атаке киевского режима задействованы до двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой дивизии и танковый батальон 17-й бригады ВСУ.

«После артиллерийской подготовки группировка укронацистов перешла в наступление. Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный „Байрактар“ (на удалении, без входа в зону ПВО)», — написал Стремоусов в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что въезд на территорию Херсонской области для большинства граждан будет закрыт на семь дней.