Кремль: границы РФ из-за военного положения в новых регионах не закроют

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 31

Военное положение в новых субъектах России вводится, начиная с 20 октября.

Кремль: границы РФ из-за военного положения в новых регионах не закроют

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские границы в связи с военным положением в четырех регионах закрывать не планируется. Об этом сообщили в Кремле. До этого сообщалось, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение с 20 октября.

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине для защиты мирного населения от геноцида киевского режима в конце февраля. Цель российских военных — уничтожение неонацистов, снижение боевого потенциала Украины, а также ее демилитаризация и денацификация.

Позже в РФ была объявлена частичная мобилизация для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и обеспечения безопасности россиян. В Минобороны отмечали, что в первую очередь призыву подлежат граждане, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность (ВУС).

Ранее 5-tv.ru писал о том, где в РФ создаются штабы территориальной обороны.

Тема:
Специальная военная операция России
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