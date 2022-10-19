Совет Федерации утвердил указ о вводе военного положения в четырех субъектах РФ

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Лев Пророков
Лев Пророков 13

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, военное положение вводится в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Совет Федерации утвердил указ о вводе военного положения в четырех субъектах РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Указ президента России Владимира Путина о введении военного положения на территориях Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей утвержден Совфедом РФ.

Решение Совета Федерации будет незамедлительно отправлено президенту, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

После подписания утвержденного документа главой государства, указ вступит в силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в восьми регионах РФ было введен средний уровень готовности, а на территориях, где вводится военное положение, также будут созданы штабы территориальной обороны.

Тема:
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