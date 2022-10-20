Командир батальона «Ахмат» рассказал об очень хорошем продвижении в Соледаре

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) смогли за сутки продвинуться на расстояние около одного километра в Соледаре, находящемся в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал командующий бойцами спецназа на данном направлении и секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов.

«Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — цитирует Алудинова РИА Новости.

В условиях городской застройки и прилегающего участка преодоление такой дистанции — очень хороший результат, отметил командующий бойцами спецназа. По его словам, украинские боевики пытались наступать на этом участке фронта, но все попытки были отбиты.

«Противник предпринимал попытки контрнаступления на нашем участке. Контратаки противника удачно отбивались с уничтожением большого количества техники и сил. Мы, наряду с тем, что отбивали контрнаступления, сами двигались вперед», — добавил Алудинов.

По его словам, боевики ВСУ понесли большие потери. За последние четыре дня — более 45 танков, БМП и другой бронированной техники, а также 300 националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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