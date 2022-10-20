«Строительный ад закончился»: сестра Бузовой показала ремонт в новой квартире

Анна Бузова и ее избранник Константин Штыркин показали, как преобразилось их московское гнездышко спустя год после приобретения.

Блогер и предприниматель Анна Бузова, сестра звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, похвасталась ремонтом в своей новой столичной квартире. Недвижимость в Москве она с избранником Константином Штыркиным приобрела ровно год назад вместе с избранником Константином Штыркиным. Как говорит звезда, «строительный ад» закончился, мужчина продолжает: «Начинается мебельный!». В честь важного события пара устроила рум-тур по своему семейному гнездышку.

«Ведущим» тура стал Штыркин. Он с удовольствием показал отделку во всех помещениях, отметил, что и материалы, и исполнители выбирались очень тщательно — самые лучшие. Порой бригаде маляров приходилось несколько раз переделывать работу, чтобы заказчики остались довольны. Показывая квартиру, селебрити коснулись и темы пополнения семьи. Одну из комнат Константин назвал гостевой, но предположил, что в будущем она может стать детской. Анна Бузова оставила эти слова без комментариев.

А вот как было ровно год назад. Фото: Instagram* / annabuzova

Отдельной радостью для Штыркина стал вид из панорамного окна. По его мнению, именно осенью, когда зеленый покров деревьев становится разноцветным, пейзаж открывается особенно красивый. Ремонт звезды выполнили с шиком, в исключительно светлых тонах, но без вычурности. Обставлять квартиру также планируют в минималистичном стиле.

Прежде стало известно, что Бузова и Штыркин приобрели недвижимость в Турции — это была заветная мечта девушки. Квартира в Алании обошлась звездам в 11 миллионов рублей. Стоит отметить, траты некоторым поклонникам Анны показались невнушительными. Они подчеркнули, что жилье далеко от моря, да и вообще знаменитости сейчас чаще покупают квадратные метры в Дубае, а не на турецком берегу. Бузова ответила: для нее эта сумма — не копейки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Бузова честно рассказала о своих доходах. Деньги, подчеркнула сестра поющей ведущей, достаются ей упорным трудом, без помощи популярной родственницы.

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