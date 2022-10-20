Точно в цель! Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ дронами «Герань»

Беспилотники сейчас активно используются в зоне спецоперации, поражая гаубицы, радиолокационные комплексы, танки и другую технику националистов.

И в начале кадры из Николаева, где беспилотник поразил объект инфраструктуры. На месте удара начался пожар.

Дроны «Герань» активно используются сейчас на передовой. Минобороны опубликовало новые кадры работы БПЛА.

Так, аппараты уничтожили гаубицу «Мста-Б», несколько радиолокационных комплексов, танки и другую военную технику ВСУ.

Также, по сообщениям украинских властей, из-за атак беспилотников «Герань» сирена воздушной тревоги не умолкает в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.