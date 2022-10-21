Украинский пленный Катранич заявил, что Киев несамостоятелен в своих решениях
Украинский пленный Катранич рассказал о том, что Запад считает Киев несамостоятельным
Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko
Мужчина занимал должность старшины разведывательной роты ВСУ.
Запад считает Киев несамостоятельным в своих решениях. Об этом в беседе с РИА Новости заявил украинский военнопленный Виталий Катранич. Он занимал должность старшины разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона.
«Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам», — пояснил боевик.
По его словам, все управление лежало на иностранных генералах. Москва неоднократно заявляла, что киевский режим управляется из Вашингтона. К слову, до начала специальной военной операции (СВО), а именно в январе текущего года, говорилось о том, что советники из США работают на постоянной основе в Министерстве обороны Украины.
Россия начала спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения в конце февраля. Цель российских военных — уничтожение неонацистов, снижение боевого потенциала, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как новый посол Незалежной Макеев шокировал немцев своими постами.
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