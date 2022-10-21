Подтвержденный расчет «Града»: Милонов рассказал про убитых им бойцов ВСУ

Политик рассказал, что после действий противника у него не осталось жалости.

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что на его счету есть убитые бойцы ВСУ. Политик неоднократно бывал на Донбассе, и сейчас он добровольно отправился в зону специальной военной операции в роли старшего наводчика. Милонов дал интервью изданию «МК» и рассказал о пребывании в части.

Депутат ответил на вопрос: «Есть ли на его счету убитые украинцы?»:

«Это не убитые украинцы, это ликвидированный враг. Потому что те, кто там сражаются, даже на украинском и русском языке не говорят, там слышна польская, румынская и т. д. речь. Могу сказать, что подтвержденный у меня есть один расчет „Града“ вместе с пусковой установкой», — сообщил Виталий Милонов.

Милонов добавил, что расчет этот составляет, как минимум, троих. Но депутат не коллекционирует смерти, его основной задачей является уничтожение цели. По словам Милонова, жалость к убитым у него пропала.

Милонов не скрывает, что русские солдаты тоже гибнут на войне. Но, по его словам, наши военные, в отличие от украинских, не бросают своих товарищей. Они забирают раненых даже ценой собственных жизней.

«На войне умирают, это факт. Но меня коробит, что украинцы не забирают своих погибших и раненых», — прокомментировал депутат Госдумы.

Виталий Милонов рассказал, что это его десятая командировка на фронт. В 2016 году он служил в народной милиции ДНР, а в 2015 в районе Зайцево получил свою единственную награду — Георгиевский крест. Кроме военной службы он занимается гуманитарной помощью, развозит подарки мирных жителям.

Виталий Милонов заявил, что не боится смерти. Завещания он не оставил. Однако, по словам депутата, на войне всегда ожидаешь худшего и находишься в постоянном стрессе. У Милонова шестеро детей и он отмечает, что «живет для них».

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