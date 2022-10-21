Нет неприкасаемых: политолог объяснил жестокость ВСУ к журналистам РФ

Политолог Бредихин объяснил жестокость ВСУ к журналистам из РФ нежеланием слышать правду
Фото, видео: 5-tv.ru; ВКонтакте / Антон Бредихин
Боевики не видят различий между военными и сотрудниками СМИ — стреляют по всем.
Российские журналисты наравне с армией демонстрируют свою смелось и любовь к профессии на поле боя на Украине. Их главное оружие — слово, а цель — правда.
Только противнику и его союзникам она глаза колет. По этой причине боевики не пощадили двух сотрудников коллективов телеканалов «ВТВ» и «Таврия», попавших под обстрел на переправе в Херсоне. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Андрей Бредихин.
Он подчеркнул, что для украинских боевиков на войне уже нет неприкасаемых — все границы дозволенного нарушены.
«На информационном поле все средства хороши, а не только противостояние посредством видеороликов и статей. Вот и, безусловно, мы видим то, что ранее недопустимые границы дозволенного сейчас нарушены. Соответственно, уже нет неприкасаемых групп, нет неприкасаемых профессий. Украина специально заявляет о том, что кто бы ни был человек, если он как-то аффилирован с Россией, то он выступает потенциальной жертвой», — отметил собеседник.
Он добавил, что Россия делает большие успехи на информационном поле в части освещения российско-украинского конфликта, и это замечают не только в Незалежной. Европе и США тоже не хочется слышать правду.
«Вот и видят в нас явно паритетного противника. Поэтому то, что журналистов определяют целями, говорит о том, что эффективность наших СМИ признается во всем мире», — заключил политолог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о жервах обстрела в Херсоне украинскими боевиками.
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