«Несколько раз повторяли»: Газманов рассказал, почему расстался с Началовой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 175

Газманов-младший поделился деталями расставания с Юлией Началовой

«Несколько раз повторяли»: Газманов рассказал, почему расстался с Началовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Юлия Началова

Популярные артисты исполнили песню «Мечта», но более никогда не выпустили совместных треков. Есть ли в этом личные мотивы?

Родион Газманов рассказал, почему у него не вышло долгого сотрудничества с покойной ныне певицей Юлией Началовой. В свое время они исполнили дуэтом песню «Мечта», которая вышла удачной, но так и осталась единственной их коллаборацией.

«Спеть вместе „Мечту“ нам предложили наши отцы. Мне эта песня очень нравится, я над ней работал с удовольствием, ну а Юлия и на тот период, и сейчас остается одной из лучших российских вокалисток. Получился очень удачный дуэт, и мы несколько раз его повторяли», — поделился воспоминаниями Газманов-младший в интервью aif.ru.

После выхода песни исполнителей начали считать едва ли не парой, однако продолжить и развить сотрудничество в нечто большее им обоим помешала самостоятельная творческая занятость.

«У нас с Юлией были хорошие, дружеские отношения — наверное, как у всех артистов, которые из-за гастролей не знают, когда встретятся в следующий раз, через два дня или через два года. Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше с дополнительными возможностями», — сказал певец.

Газманов признался, что любит сотрудничать с другими исполнителями, к примеру, сейчас записывает дуэты с Маргаритой Позоян и Аглаей Шиловской.

«Часто приглашаю других артистов принять участие в моих концертах. Это дает чувство плеча, чувство свежей крови — и чувство конкуренции, своеобразный творческий пинок», — пояснил певец.

В интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-шоу Газманов-младший рассказал, как едва не женился. По словам 41-летнего певца, у него были серьезные отношения с девушкой, которые длились пять лет. В какой-то момент он даже купил кольцо и хотел сделать предложение, но потом они оба поняли, что «отношения не работают».

До этого Газманов рассказывал, какой видит свою будущую свадьбу. В его мечтах бракосочетание должно пройти на Мальдивах, где молодожены наденут друг на друга венки из цветов и голышом убегут в закат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации.

Тема:
Юлия Началова
20 авг
«Сестричка» Началовой рассказала о жуткой находке, которая предвещает смерть
6 июл
В самом расцвете сил: Звезды, которые умерли до 50 лет
4 июл
Кушанашвили счел смерть Шатунова большей трагедией, чем уход Фриске и Началовой
23 июн
От этого не умирают: что на самом деле сгубило Пьера Нарцисса и Юлию Началову
23 июн
Ушли слишком рано: найдена мистическая связь между смертями Началовой и Пьера Нарцисса
11 июн
Делай как я: Долина выступила на кремлевской сцене вместе с внучкой
20 мая
Насколько опасно рожать ребенка от умершего родителя
1 мая
Макеева показала трогательное фото с Началовой: «Это было невероятно!»
16 мар
«Ревела белугой»: Жена Костюшкина в годовщину смерти Началовой навестила ее могилу
16 мар
Настоящая популярность: почему Юлия Началова обрела славу лишь после смерти
+5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
61.20
-0.30 59.84
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 октября

Последние новости

23:52
«Мама, мы скоро увидимся»: актриса Асель Аскар начала видеть умершего сына
23:34
Ракета «Союз» с первым спутником группировки «Сфера» стартовала с космодрома Восточный
23:17
Американский офицер объяснил, как армия России может молниеносно парализовать ВСУ
23:09
Отстранение российских лыжников: все о большом спортивном скандале
22:57
Россиянин умер после удара ножом в турецкой Анталье
22:46
«Несколько раз повторяли»: Газманов рассказал, почему расстался с Началовой

Сейчас читают

Атака на славянское братство: зачем Киеву признание Белоруссии оккупированной РФ
Мистика или происки подсознания? — в какие дни недели снятся вещие сны
Объявлена официальная причина досрочного ухода Ху Цзиньтао со съезда Компартии
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика