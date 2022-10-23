Боец MMA Монсон поддержал спецоперацию РФ на Украине: «Фашизм показал свое ужасное лицо»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 119

Знаменитый спортсмен признался, что любит необъятную всей душой и призывает мир понять истинные цели СВО по защите Донбасса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Российские военные, ежедневно рискующие жизнями ради спасения жителей Донбасса от националистов, заслуживают бесконечного уважения. В этом нет никаких сомнений: остервенелых боевиков необходимо остановить, и сделать это может только такая великая держава как Россия. Такое заявление сделал боец смешанных единоборств (MMA), россиянин американского происхождения Джефф Монсон в разгар выступления на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках патриотической акции.

Выдающийся спортсмен признался в искренней любви к России и подчеркнул важность проведения специальной военной операции на Украине.

«Мы сегодня поддерживаем российских солдат, которые защищают Донбасс. Сейчас, когда фашизм показал свое ужасное лицо, мы стоим здесь с русской душой и русской смелостью, чтобы встретить этот вызов. Я очень горжусь тем, что я россиянин!» — заметил Монсон.

Кроме того, боец MMA обратился к детям, напомнив о том, как важно помнить о подвигах героев-соотечественников. И не только тех, кто защищает родину сегодня, но и людей, которых уже нет рядом — героев Великой Отечественной войны.

Позднее, в рамках пресс-конференции, Джефф Монсон подчеркнул, что никто и ничто не сможет изменить его отношения к России.

«Я много путешествовал, посетил много стран, встретил много людей. У меня были возможности больше, чем у других. Я не чувствую, что я просто так выбрал Россию. И я приехал в Россию, но на самом деле не я ее выбирал, Россия выбрала меня», — заключил спортсмен.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, есть ли действенный способ быстро парализовать ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
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