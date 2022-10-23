«Чтобы не было проблем»: ополченец ЛНР рассказал, как боевики ВСУ добивают раненых пленных

По словам советника главы ЛНР Анны Сороки, националисты не хотят тратить время и силы на раненых. Поэтому единственно верным решением считают избавиться от человека.

Советник главы Луганской народной республики Анна Сорока рассказала, как Вооруженные силы Украины относятся к пленным. Она пообщалась с одним из военнослужащих Народной милиции ЛНР, которого несколько дней назад освободили из украинского плена. То, что она услышала, повергло в шок.

«Один из них рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке», — цитирует слова Сороки РИА Новости.

Она добавила, что услышанное от ополченца Народной Милиции ЛНР в очередной раз подтверждает — Украина — государство-террорист.

«Поэтому в принципе понимаем, что Украина — государство-террорист, и в отношении населения Донбасса, и в отношении в целом людей», — сказала она.

На днях между Украиной и Россией произошел обмен пленными «110 на 110». Но со стороны Киева, где в списке были только женщины-военнослужащие — две из них отказались возвращаться в Незалежную. Решили остаться в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские националисты запрещали кормить и лечить военнопленных из России.