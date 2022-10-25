Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Днепропетровске и области. В частности, о происшествиях пишет «Страна.ua». Издание уточняет, что после одного из мощнейших хлопков начался пожар.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось. Информация уточняется.

Ранее также поступали данные о воздушной тревоге, объявленной в разных частях Украины. Речь идет, в том числе о Николаевской и Харьковской областях.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.