Путин провел первое заседание Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил: итоги

Президент России Владимир Путин провел первое заседание Координационного совета по обеспечению Вооруженных Сил. Это новая структура и ее задачи глава государства обозначил в самом начале: преодолеть выявленные проблемы, чтобы быстро снабжать армию всем необходимым. Отдельно российский лидер остановился на своем поручении, которое к этому дню так и не было выполнено. Обозреватель «Известий» Николай Иванов расскажет, какое.

Все серьезно

Первым стресс-тестом для экономики, промышленности и медицины стала пандемия. Тогда ради спасения жизней избавились от архаичных нормативов, документов. Теперь задача — еще ускориться.

«Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, Вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым и так далее. Мы столкнулись с определенными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, придать им новый импульс, новый характер», — заявил Владимир Путин.

Вице-премьеры берут на себя контроль: Григоренко — отвечает за финансы, Мантуров — за вооружение и продовольствие, Хуснуллин курирует инфраструктуру, Голикова — медицину и денежное довольствие. Выплаты с первого дня у всех мобилизованных не меньше 195 тысяч рублей. Это теперь жестко контролируется. На всякий случай на портале «Госуслуг» появится форма обратной связи для военнослужащих. Сейчас все — для них.

«В полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан, подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты РФ, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей. До каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и меры контроля за их соблюдением», — подчеркнул глава кабмина Михаил Мишустин в ходе обсуждений.

Много вопросов у семей мобилизованных. Чтобы им помочь, работают горячая линия по номеру 122 и портал Объясняем.рф. Понятно, что переживают. Ясно, что волнуются. Но их точно не оставят без помощи.

«Речь идет об адресной поддержке, это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобная для семей военнослужащих, освобождения от оплаты в детских садах, продленках, в кружках секциях и так далее», — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.

У каждого региона — сегодня своя задача. Универсального рецепта — нет. Но президент требует от координационного совета сформулировать целевые задания по всем направлениям.

«Работа в этом формате, о котором мы говорим, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть, проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам, но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время», — уточнил президент России.

Для этого Владимир Путин советует правительству получать информацию не из докладов подчиненных, а из первых рук. Зачем разводить бюрократию?

«Нормативы нормативами, но нужно их либо менять, либо приспосабливать, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется. Но, тем не менее, мы должны ориентироваться на реальную ситуацию. Снаряжения, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. Вы должны также получать информацию из первых рук. Должны появиться новые производители, эффективные, по современному оснащению и готовые работать в нужном новом формате», — сказал Путин.

От координационного совета ждут четких алгоритмов. Требуется техника — вот механизм закупок и срочная доставка до боевых частей. То же самое с продовольствием, с лекарствами, с формой. Отчитываться перед президентом Совет будет каждую неделю.