«За пацанов!» — как российские танкисты уничтожают позиции боевиков на Украине

Эфирная новость 180

Российские танкисты уничтожают позиции боевиков на Украине из тайников

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Артиллерии удается активно развивать наступление благодаря поддержке авиации. Работа максимально четкая, быстрая и слаженная.

При поддержке российской авиации артиллерии удается активно развивать наступление. Российские танки выжигают позиции украинских боевиков на авдеевском направлении. Высокую точность ударов обеспечивают беспилотники, с помощью которых наши военные корректируют огонь. В эпицентре боевых действий работает корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Бронетехника постоянно работает на поддержку наступающей пехоты. Танк первой славянской бригады с личным названием „За пацанов“ сейчас готовится открыть огонь с закрытой позиции. При корректировке с воздуха, поддерживая бойцов, бригада на авдеевском направлении, которая сейчас продвигается в сторону Опытного», — заметил журналист.

После быстрой работы необходимо сразу же уходить, менять позицию. Сейчас хорошо слышно, что работает несколько машин, несколько танков, различные виды артиллерии постоянно сменяют друг друга, устраивая так называемую карусель.

Весь день сменяются машины, сменяются экипажи, постоянно оказывая на противника огневое давление. В том числе из неожиданных позиций. Там, где не может развернуться артиллерия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Специальная военная операция России
26 окт
Минобороны РФ: российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске
26 окт
ВС РФ уничтожили узел связи в поселке Приколотное в Харьковской области
26 окт
Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев
26 окт
Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ в спецоперации при Суровикине
26 окт
«Акт самоубийства»: отопительный сезон для Европы станет крахом
26 окт
На запорожском направлении началась перегруппировка украинских сил
26 окт
Неумелая попытка ВСУ сбить ракету привела к человеческим жертвам в Днепре
26 окт
Экс-пленный о восторге надзирателя от взрыва на Крымском мосту: «Аж руки тряслись!»
26 окт
Зеленский — все? Украинцы пришли в ужас из-за сигнала США для Путина
26 окт
В интересах России? Политолог оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине на посту президента США
+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика