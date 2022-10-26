Артиллерии удается активно развивать наступление благодаря поддержке авиации. Работа максимально четкая, быстрая и слаженная.

При поддержке российской авиации артиллерии удается активно развивать наступление. Российские танки выжигают позиции украинских боевиков на авдеевском направлении. Высокую точность ударов обеспечивают беспилотники, с помощью которых наши военные корректируют огонь. В эпицентре боевых действий работает корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Бронетехника постоянно работает на поддержку наступающей пехоты. Танк первой славянской бригады с личным названием „За пацанов“ сейчас готовится открыть огонь с закрытой позиции. При корректировке с воздуха, поддерживая бойцов, бригада на авдеевском направлении, которая сейчас продвигается в сторону Опытного», — заметил журналист.

После быстрой работы необходимо сразу же уходить, менять позицию. Сейчас хорошо слышно, что работает несколько машин, несколько танков, различные виды артиллерии постоянно сменяют друг друга, устраивая так называемую карусель.

Весь день сменяются машины, сменяются экипажи, постоянно оказывая на противника огневое давление. В том числе из неожиданных позиций. Там, где не может развернуться артиллерия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.