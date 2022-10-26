Зеленский — все? Украинцы пришли в ужас из-за сигнала США для Путина
WP: Киев нашел сигнал Путину в письме конгрессменов Байдену с призывом к переговорам с РФ
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Власти Незалежной не просто так боятся прекращения финансовой и военной помощи от Штатов. Им уже указывают на «выход»?
В письме конгрессменов-демократов американскому лидеру Джо Байдену Киев заметил «обнадеживающий» сигнал для президента России Владимира Путина. Об этом сообщила The Washington Post, ссылаясь на анонимного чиновника из Украины.
В материале отмечается, что члены украинской политической элиты отклонили условия некоторых демократов в конгрессе касаемо переговоров с российской стороной о прекращении боевых действий.
В том числе в публикации говорится, что письмо для Байдена очень обеспокоило власти Украины, ведь Вашингтон может снизить финансовую и военную помощь. Тем более, если на предстоящих промежуточных выборах республиканцы восстановят контроль над конгрессом. При этом Киев не хочет участвовать во внутренней политике Вашингтона.
«Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства», — заявил один из украинских источников газеты.
Еще 24 октября группа конгрессменов США направила в администрацию Джо Байдена письмо с призывом начать переговоры с российской стороной для урегулирования конфликта вокруг Украины. Однако на следующий день письмо было отозвано.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявления США подтверждают опасения о сценарии с «грязной бомбой» на Украине.
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