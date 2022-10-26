Минобороны РФ: российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске
Помимо этого ликвидирован узел связи ВСУ в Харьковской области.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российские военнослужащие ликвидировали нефтехранилище в районе Днепропетровска. Оно снабжало украинских националистов в Донбассе дизельным топливом, сообщили Минобороны РФ.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что помимо этого ликвидирован узел связи украинской группировки войск в Харьковской области.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск ДНР и Константиновка Запорожской области», — объяснил он в ходе брифинга.
Еще ликвидированы 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177 районах. В том числе средствами противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отразили все атаки ВСУ в Херсонской области.
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