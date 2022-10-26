Минобороны РФ: российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Помимо этого ликвидирован узел связи ВСУ в Харьковской области.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Российские военнослужащие ликвидировали нефтехранилище в районе Днепропетровска. Оно снабжало украинских националистов в Донбассе дизельным топливом, сообщили Минобороны РФ.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что помимо этого ликвидирован узел связи украинской группировки войск в Харьковской области.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск ДНР и Константиновка Запорожской области», — объяснил он в ходе брифинга.

Еще ликвидированы 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177 районах. В том числе средствами противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отразили все атаки ВСУ в Херсонской области.

Тема:
Специальная военная операция России
26 окт
ВС РФ уничтожили узел связи в поселке Приколотное в Харьковской области
26 окт
Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев
26 окт
Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ в спецоперации при Суровикине
26 окт
«Акт самоубийства»: отопительный сезон для Европы станет крахом
26 окт
На запорожском направлении началась перегруппировка украинских сил
26 окт
«За пацанов!» — как российские танкисты уничтожают позиции боевиков на Украине
26 окт
Неумелая попытка ВСУ сбить ракету привела к человеческим жертвам в Днепре
26 окт
Экс-пленный о восторге надзирателя от взрыва на Крымском мосту: «Аж руки тряслись!»
26 окт
Зеленский — все? Украинцы пришли в ужас из-за сигнала США для Путина
26 окт
В интересах России? Политолог оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине на посту президента США
+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика