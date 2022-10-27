Серия взрывов прогремела в Киевской области — власти

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 892

Данные о жертвах и пострадавших уточняются. Детали случившегося выясняются.

Серия взрывов прогремела в Киевской области — власти

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Серия взрывов прогремела в Киевской области. Об этом сообщили местные власти. В частности, глава региональной военной администрации Алексей Кулеба уточнял, что удар был нанесен по одной из общин области.

«Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно, жертв и пострадавших нет», — подчеркнул Кулеба.

Накануне по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Людей просили спускаться в укрытия и находиться там до стабилизации обстановки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллеристы ЗВО уничтожили украинский танковый взвод в Донбассе.

Тема:
Специальная военная операция России
27 окт
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты
27 окт
МО РФ: Наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении сорвано ВС РФ
27 окт
«И речи не шло»: стала известна тема разговора Путина и президента Гвинеи-Бисау
27 окт
В ДНР заявили об уничтожении плацдарма украинских войск
27 окт
Чемодан без ручки: когда Запад избавится от Зеленского
27 окт
Бывший военнопленный рассказал о массированном ударе по Киеву
27 окт
Иностранные наемники и боевики «Кракена»* пытались прорвать линию обороны в ЛНР
27 окт
Освобожденный боец ЛНР о действиях ВСУ: «Добивали 300-х выстрелом в голову»
27 окт
Без вас было бы все плохо: певица Слава призналась в любви к участникам СВО
27 окт
Боец ДНР о трофейной винтовке производства Украины UAR-10: «По факту это СВД»
+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
61.36
-0.07 61.57
1.11
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Последние новости

17:05
«Дураки!» — Богомолов прокомментировал слухи про обыски в его квартире
16:53
«Закономерный итог»: нумеролог предсказала судьбу Собчак после побега из России
16:45
Комедия на двоих: Игорь Бочкин и Олеся Железняк сыграли позднюю любовь в Ленкоме
16:28
Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие
16:14
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты
16:08
«Они не боги»: Сергей Соседов защитил Анну Большову в истории со смертельным ДТП

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика