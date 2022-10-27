Серия взрывов прогремела в Киевской области. Об этом сообщили местные власти. В частности, глава региональной военной администрации Алексей Кулеба уточнял, что удар был нанесен по одной из общин области.

«Враг нанес удар по одной из общин области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно, жертв и пострадавших нет», — подчеркнул Кулеба.

Накануне по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Людей просили спускаться в укрытия и находиться там до стабилизации обстановки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллеристы ЗВО уничтожили украинский танковый взвод в Донбассе.