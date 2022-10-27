Боец ДНР о трофейной винтовке производства Украины UAR-10: «По факту это СВД»
Снайпер ДНР рассказал о трофейной винтовке украинского производства UAR-10
Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Hogan
Вид вооружения основан на зарубежных технологиях и комплектующих, но при этом похож на другие.
О трофейной снайперской винтовке UAR-10 производства Украины рассказал снайпер отряда «Шторм» Донецкой народной республики (ДНР) в беседе с РИА Новости. По его словам, для выпуска используются американские технологии, а комплектующие натовского образца.
«Вообще, изначально это винтовка AR-10, которая была выпущена в Америке. Они привезли сюда, на Украину, комплектующие, завезли станки… UKROP название, UAR-10. Боевые качества… по факту это СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Прим. ред.), то есть дистанция именно рабочая 800 метров», — сказал боец.
К слову, еще одно из названий этого же оружия звучит, как Z-10 или Зброяр. Перед этим корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказывал про трофейную украинскую технику у российских военных, пояснив, что ее броню перекрашивают, разбирая содержимое на запчасти. Таким образом с украинского танка Т-80 демонтировали силовую установку, которая будет восстановлена и установлена на танк бойцов РФ. После ремонта ими проводятся тестовые испытания для проверки боеспособности техники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие населенные пункты ДНР попытались обстрелять со стороны ВСУ.
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