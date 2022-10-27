Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты
Офис Зеленского заявил о повреждении энергообъектов в центральных районах Украины
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Отключение подачи электроэнергии может продлиться больше, чем на четыре часа.
Из-за ночных обстрелов на Украине в центральных районах страны повреждено энергетическое оборудование. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
«Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в Центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Тимошенко отметил, что в этих регионах сейчас производятся экстренное отключение подачи электричества. Свет погаснуть может надолго, больше, чем четыре часа. Он подчеркнул, что пока власти не могут сказать точное количество времени и адреса, однако ближе к вечеру или утром следующего дня появится более обширная информация.
В тот же день газета The Washington Post заявила, что украинская сторона призналась в бессилии перед действиями защиты энергетической системы от ударов России. В издании сообщили, что украинские чиновники уверены в причастности специалистов по энергетики в вопросе российских ударов по критической инфраструктуре Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Украина будет выживать без электричества.
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