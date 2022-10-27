Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 133

Офис Зеленского заявил о повреждении энергообъектов в центральных районах Украины

Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Отключение подачи электроэнергии может продлиться больше, чем на четыре часа.

Из-за ночных обстрелов на Украине в центральных районах страны повреждено энергетическое оборудование. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

«Ночью были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в Центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Тимошенко отметил, что в этих регионах сейчас производятся экстренное отключение подачи электричества. Свет погаснуть может надолго, больше, чем четыре часа. Он подчеркнул, что пока власти не могут сказать точное количество времени и адреса, однако ближе к вечеру или утром следующего дня появится более обширная информация.

В тот же день газета The Washington Post заявила, что украинская сторона призналась в бессилии перед действиями защиты энергетической системы от ударов России. В издании сообщили, что украинские чиновники уверены в причастности специалистов по энергетики в вопросе российских ударов по критической инфраструктуре Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Украина будет выживать без электричества.

Тема:
Специальная военная операция России
27 окт
МО РФ: Наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении сорвано ВС РФ
27 окт
«И речи не шло»: стала известна тема разговора Путина и президента Гвинеи-Бисау
27 окт
В ДНР заявили об уничтожении плацдарма украинских войск
27 окт
Чемодан без ручки: когда Запад избавится от Зеленского
27 окт
Бывший военнопленный рассказал о массированном ударе по Киеву
27 окт
Иностранные наемники и боевики «Кракена»* пытались прорвать линию обороны в ЛНР
27 окт
Освобожденный боец ЛНР о действиях ВСУ: «Добивали 300-х выстрелом в голову»
27 окт
Без вас было бы все плохо: певица Слава призналась в любви к участникам СВО
27 окт
Боец ДНР о трофейной винтовке производства Украины UAR-10: «По факту это СВД»
27 окт
ВСУ атаковали Херсон четырьмя ракетами HIMARS, сбитыми подразделениями ПВО
+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
61.36
-0.07 61.57
1.11
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Последние новости

17:20
Пластический хирург рассказал, когда необходимо проводить замену импланта в груди
17:05
«Дураки!» — Богомолов прокомментировал слухи про обыски в его квартире
16:53
«Закономерный итог»: нумеролог предсказала судьбу Собчак после побега из России
16:45
Комедия на двоих: Игорь Бочкин и Олеся Железняк сыграли позднюю любовь в Ленкоме
16:28
Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие
16:14
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика