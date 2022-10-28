Дроны-камикадзе точно в цель бьют по боевикам ВСУ

Но несмотря на непрекращающиеся поставки военной техники, Украина пока так и не придумала, как эффективно защищаться от российских дронов. Средства обороны ВСУ предназначены в основном для борьбы с самолетами и ракетами. Низко летящие беспилотники на небольшой скорости для них незаметны.

И поэтому наши войска все активнее используют так называемые дроны-камикадзе. Весь процесс — с момента запуска и до уничтожения цели — в эксклюзивных кадрах от нашего корреспондента Натали Графчиковой.

Беспилотник «Зала» отравляется на разведку. Его цель — зафиксировать координаты противника. Спустя час — они на экране. В режиме реального времени.

«Вот они ходят и не подозревают, что мы их видим сейчас по закрытой связи. Сообщу координаты и будет нанесено огневое поражение».

Беспилотник-разведчик выполнил свою миссию. Теперь задача — уничтожить объект. Ее будет выполнять КУБ — высокоточный беспилотный летательный аппарат. Боевая часть — осколочно-фугасная.

«Здесь располагаются платы и управления, аккумулятор и чека. Чека убирается, и он взводится в боевой режим».

Такие беспилотники называют камикадзе. Из полета барражирующие боеприпасы обычно не возвращаются. Запускать дрона-камикадзе можно даже с неподготовленных площадок. Например, с крыши автомобиля. Причем с расстояния гораздо больше, чем классические артиллерийские боеприпасы, что обеспечивает безопасность личного состава, ведь отследить место запуска практически невозможно. В процессе полета можно корректировать направление. Погрешность — всего 5-10 метров.

«Артиллерия наносит площадные поражения и уходит больше боеприпасов. Соответственно, баражирующие боеприпасы позволяют сразу же наносит огневое поражение точно в цель», — поясняет начальник штаба соединения ВДВ Александр.

Вот прямо сейчас техник БПЛП завершает подготовку к запуску. Мы отходим на десять метров, так положено по технике безопасности. Беспилотник может провести в небе до 30 минут, учитывая скорость, а он может развивать до 130 километров в час. Этого достаточно, чтобы добраться до цели и поразить противника.

Цель — поражена. И это далеко не единственная победа беспилотников камикадзе. Несколько дней назад десантники уничтожили три пикапа и 17 украинских военнослужащих.

«Выдвинулись на цель данным БПЛА, скорректировали и уничтожили технику и живую силу противника. Уничтожили, как первым, так и вторым. Можно сказать — добили», — говорит техник БЛПА ВДВ Денис.

Операторы — с передового пункта управления — и техники — с места запуска — могут запустить рой управляемых боеприпасов. Один за другим. Уничтожая легкую бронированную технику и живую силу противника.