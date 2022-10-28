Экс-пленный боец ЛНР о шантаже со стороны ВСУ: «Паяльной лампой поджигал»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 128

Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра рассказал о шантаже боевиками ВСУ его родных

Экс-пленный боец ЛНР о шантаже со стороны ВСУ: «Паяльной лампой поджигал»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Специальная военная операция России

Условия содержания российских военнопленных «никакие», кроме того, бойцы подвергаются пыткам.

Силовики Украины заставляли пленников записывать видео с обращением к родственникам, чтобы потом шантажировать последних, рассказал бывший пленный боец Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Александр Чупра.

«Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигал», — сказал Чупра в беседе с РИА Новости.

По его словам, к нему подошел человек с камерой, приказав говорить текст, написанный заранее. Силовики требовали денег у родственников пленных. После видеозапись прислали девушке Александра, чтобы она отправила деньги украинским военным.

За день до этого военный из Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий говорил об издевательствах в плену в Днепропетровске. В частности, речь шла о лагере «Запад-1». Украинские военные принуждали пленников петь гимн по четыре раза или стоять на коленях в течение всей воздушной тревоги. Также боец РФ Константин Леонтьев сообщил о «никаких» условиях содержания в плену. Его заставляли под автоматами говорить на камеру «многие вещи».

Ранее 5-tv.ru писал о жутких пытках Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Тема:
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